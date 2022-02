Moraes autoriza Roberto Jefferson a receber a visita do… marqueteiro

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou Roberto Jefferson a receber a visita do marqueteiro bolsonarista Michel Neves Winter em sua prisão domiciliar.

Moraes, que relata o inquérito no qual o cacique do PTB é investigado por suspeita de participação em milícias digitais, deferiu o pedido do próprio visitante na última segunda.

Uma pessoa próxima a Jefferson afirmou que o petebista não tem interesse em receber o marqueteiro.

A decisão de Moraes que colocou o cacique em prisão domiciliar impôs medidas cautelares como o uso de tornozeleira e a proibição de comunicação com o mundo exterior, seja por meio das redes sociais, seja por entrevistas não autorizadas pelo Juízo.

Jefferson tem direito por lei a visita de cônjuge, companheira, família e amigos em dias determinados por Moraes. Winter foi autorizado a encontrar o cacique sob essa justificativa.

Mais cedo nesta quarta, o Radar mostrou que o petebista pretende moderar o discurso e baixar as armas na guerra com o STF. Um interlocutor de um cacique do partido diz que o possível encontro com Neves é mais um sinal de que Jefferson perseguirá uma candidatura neste ano, provavelmente ao Senado pelo Rio.

A campanha ainda é um mistério. Pela lei da Ficha Limpa, o cacique estaria em tese apto a concorrer. Por outro lado, ninguém sabe o que há por vir no inquérito do STF.