Moraes autoriza o X a voltar a operar no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou, nesta terça, numa decisão de oito páginas, o retorno da operação do X no Brasil.

“Todos os requisitos necessários para o retorno imediato das atividades da X Brasil Internet LTDA em território nacional foram

comprovados documentalmente e certificados pela Secretaria Judiciária. Decreto o término da suspensão e autorizo o imediato retorno das atividades do X Brasil Internet LTDA em território nacional e determino à Anatel que adote as providências necessárias para a efetivação da medida”, decidiu Moraes.

A rede social de Elon Musk passou mais de um mês fora do ar no país por descumprir decisões judiciais da Corte.

O ministro do Supremo deu 24 horas para que a Anatel realize todos os procedimentos até que o X volte a estar disponível a todos os mais de 20 milhões de usuários no país.