‘É mais difícil montar o governo do que ganhar as eleições’, diz Lula

Depois de anunciar os nomes de 15 novos ministros do seu governo, na manhã desta quinta-feira, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou que é mais difícil montar um ministério do que ganhar as eleições.

Lula disse que seu próximo governo não negará a política e será uma representação das forças que estiveram ao seu lado durante a disputa eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro.

“É mais difícil montar o governo do que ganhar as eleições. Estamos tentando fazer um governo que represente o máximo que a gente puder as forças políticas que nos ajudaram na campanha. Vamos contemplar os nomes que nos ajudaram porque somos devedores das pessoas que botaram a cara para enfrentar o fascismo espraiado no país”, declarou o petista.