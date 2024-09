Montadora americana investirá R$ 5,5 bi em São Paulo

A GM, montadora americana responsável por marcas como a Chevrolet, anunciou nesta quarta-feira, 4, que investirá R$ 5,5 bilhões em duas fábricas da empresa no estado de São Paulo, sendo uma em São Caetano do Sul e outra em São José dos Campos. O montante será aplicado na atualização de operações e na fabricação de veículos híbridos.

Os investimentos são resultado de uma contrapartida do “Programa Proauto”, que consiste em incentivos fiscais às montadoras de veículos através da redução do ISS e isenção de IPTU.

Feito nesta manhã em São Caetano do Sul, o evento de anúncio contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, além do vice-presidente sênior da GM e presidente da GM International, e do prefeito da cidade, José Auricchio Junior.

Tarcísio elogiou a gestão de José Auricchio, que está terminando seu segundo mandato.

“Auricchio, voce vai olhar pra trás e dizer ‘a minha missão foi muito bem cumprida. Fiz o melhor. Não passei em branco. Parabéns pela sua gestão, você fez muito por São Caetano”, ressaltou o governador.