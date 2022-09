Monitoramento de Bolsonaro já dá Simone Tebet na frente de Ciro Gomes

O monitoramento de campanha de Jair Bolsonaro mostra que Simone Tebet foi a candidata que mais se beneficiou do debate da Globo para buscar votos de indecisos.

Com Ciro Gomes sofrendo desgastes por supostamente atuar ao lado do presidente na retórica bélica contra Lula, a postura da senadora, que buscou falar de propostas e fugir das brigas, capturou a atenção dos eleitores, segundo aliados de Bolsonaro.

“No nosso monitoramento, a Simone já passa o Ciro”, diz um bolsonarista.

Na campanha da presidenciável do MDB, a avaliação é que ela foi o “grande destaque positivo” do debate desta quinta (e madrugada de sexta). “E as buscas de interesse no Google comprovam isso. Estamos muito satisfeitos”, comentou há pouco Felipe Soutello, marqueteiro de Simone.

“Ela colocou o eleitor no centro do debate, conseguiu fazer propostas e se diferenciou pelo alto nível. Vamos crescer um pouco mais. A expectativa é passar Ciro Gomes e fazer história no MDB”, declarou Soutello.