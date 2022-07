Molon retribui gesto de Eduardo Paes no Rio

O deputado Alessandro Molon (PSB) ficou entusiasmado com a manifestação de Eduardo Paes (PSD) em favor de sua candidatura ao Senado pelo Rio de Janeiro.

O prefeito da capital fluminense anunciou na quarta um acordo com o PDT para a formação de uma chapa ao governo do Rio, a ser composta por Rodrigo Neves (PDT) com Felipe Santa Cruz (PSD) de vice.

Tanto Paes quanto o cacique pedetista Carlos Lupi mencionaram o nome de Molon nos últimos dias como um pré-candidato ao Senado competitivo e mostraram alguma simpatia por sua campanha, apesar de um apoio formal por meio de uma coligação estar descartado neste momento.

Segundo Molon, Paes é hoje a maior liderança política do estado e seu apoio poderá ser decisivo para o rumos das eleições no estado.

“A manifestação de apreço do prefeito Eduardo Paes por nossa pré-candidatura ao Senado foi recebida com entusiasmo e esperança em nossa pré-campanha. Além de ser a maior liderança política do estado, Paes é figura decisiva na formação da frente que irá defender a democracia e derrotar o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Seria muito importante e uma grande honra poder contar com o seu apoio e o dos grandes quadros que integram o PSD no estado, que Paes fez crescer muito significativamente”, disse.

Continua após a publicidade