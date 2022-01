Modelo híbrido é opção para quase metade das empresas, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ao que tudo indica este ano será quando as empresas vão adotar de modo mais perene o modelo híbrido de trabalho. Segundo pesquisa realizada pela consultoria de recrutamento Robert Half no final do ano passado, 48% das empresas pretendem adotar modelo semipresencial neste ano.

Apenas 38% das empresas devem retornar ao modelo 100% presencial, enquanto 3% devem ficar com suas equipes totalmente de home office. Outras fatia de 11% das ouvidas ainda não tem modelo definido para este ano.

Entre as empresas que já se decidiram pelo modelo híbrido, mais da metade exigirá presença no escritório em até três vezes na semana– 30% exigirão presença em três dias, enquanto 28%, dois dias semanais.

Apenas 4% definiram o escritório como local de trabalho em quatro dias da semana e 6% vão querer funcionários fisicamente nas instalações da empresa apenas uma vez por semana. A pesquisa ouviu 387 recrutadores, entre 3 e 30 de novembro.