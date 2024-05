MJSP vai ajudar estados a acessar mais de R$ 4 bilhões parados em fundos

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) criou um mecanismo para ajudar os estados e o Distrito Federal a acessar mais de 4 bilhões de reais parados em fundos federais destinados a ações de combate à criminalidade.

As verbas estão nos fundos Nacional de Segurança Pública (FNSP) e Penitenciário Nacional (Funpen) e estão disponíveis para uso em projetos. A bolada bilionária não utilizada diz respeito ao período de 2016 a 2023.

Com a criação do Núcleo de Aprimoramento de Execução Orçamentária (Naeo) do MJSP, os governos estaduais e do DF poderão apresentar projetos e conseguir o empenho dos valores até 31 de dezembro deste ano.

Depois dessa data, parte dos recursos não poderá mais ser utilizada pelos entes federados e voltará para o caixa do governo federal.