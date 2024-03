Missão de deputados debate Inteligência Artificial nos EUA

Uma missão de integrantes da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo — dois senadores e oito deputados — realiza, nesta semana, uma série de agendas nos Estados Unidos sobre Inteligência Artificial.

Liderada pelo secretário-geral da Frente, o deputado Júlio Lopes (PP-RJ), o grupo terá reuniões com think tanks como o Brazil Institute, no Woodrow Wilson Center Technology Lab, na Câmara de Representantes e no Senado, na Casa Branca e conhecerá empresas americanas que estão aplicando utilizando inteligência artificial em seus negócios. A missão se encerra na sexta-feira.

“A Inteligência Artificial será um diferencial importante para a competitividade de qualquer economia. Qualquer intercâmbio é salutar porque todos os países estão aprendendo a nova realidade no mesmo instante em que ela está interferindo em nosso cotidiano. A nossa Agenda Legislativa tem um eixo de Transformação Digital e os projetos de Inteligência Artificial, em discussão no Congresso, são ponto central dessa revolução”, diz Lopes.