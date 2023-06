Ministros do TSE retomam nesta semana o julgamento de Bolsonaro

O TSE vai retomar nesta semana o julgamento que pode deixar Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. Na edição de VEJA que está nas bancas, a editora Laryssa Borges aborda os impactos da provável condenação do ex-presidente na política brasileira.

Na semana passada, os ministros iniciaram a análise do caso com a leitura do relatório do ministro Benedito Gonçalves e com as manifestações do PDT, autor da ação, da defesa de Bolsonaro e do Ministério Público Eleitoral.

A partir de agora, os sete ministros da Corte irão apresentar seus votos seguindo uma ordem que inicia pelo relator e termina com Alexandre de Moraes, presidente do tribunal.