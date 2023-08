Ministros do STJ ampliam penas de condenados por morte de Amarildo

A Sexta Turma do STJ decidiu, há pouco, por unanimidade, seguir o voto do relator, ministro Rogerio Schietti, e rejeitar os recursos de oito policiais condenados pela morte do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza.

Os ministros ainda seguiram Schietti para acatar parcialmente o pleito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para ampliar as penas dos condenados.

Como ficaram as penas:

Douglas Roberto Vital Machado: 13 anos, 8 meses e 14 dias-multa.

Jorge Luiz Gonçalves Coelho: 9 anos, 5 meses, 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Marlon Campos Reis: 9 anos, 5 meses, 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Felipe Maia Queiroz Moura: 9 anos, 5 meses, 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Wellington Tavares da Silva: 9 anos, 5 meses, 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Luiz Felipe de Medeiros: 12 anos, 8 meses, 3 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Anderson Cesar Soares Maia: 9 anos, 5 meses, 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Edson Raimundo dos Santos: 16 anos, 3 meses, 6 dias de reclusão e 17 dias-multa.

