Ministros do STF querem endurecer penas para crime após ataque a Moraes

Depois do ataque a Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma, no último dia 14, ministros do STF querem recrudescer penas para esse tipo de crime.

Durante a semana, os integrantes da Corte conversaram por celular sobre o tema. No passado, por causa da falta de segurança nos aeroportos, os ministros já chegaram a discutir a possibilidade de utilizar aviões da FAB em território nacional.

O projeto não foi para frente por causa dos elevados custos públicos. A saída contemplada, por ora, é mexer na legislação de modo a desencorajar novos ataques.