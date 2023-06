Ministros do STF exaltam aprovação de Zanin; leia mensagens

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, comemorou a aprovação de Cristiano Zanin para compor a mais alta cúpula do Judiciário brasileiro. Advogado de Lula na Lava-Jato, Zanin teve 58 votos favoráveis e 18 contrários no Senado.

“Parabéns ao Ministro Cristiano Zanin pela merecida aprovação no Senado Federal”, disse Moraes. “Tenho absoluta certeza de que o Brasil ganhará com sua atuação competente e corajosa em nossa Suprema Corte”, seguiu.

Moraes foi o primeiro integrante da Corte a divulgar nota. Veja os outros:

Ministro Luís Roberto Barroso

“Parabenizo Cristiano Zanin, agora colega e ministro da Suprema Corte, pela aprovação de seu nome. Sempre atuou com elevada qualidade profissional e tenho dele a visão de advogado sério, competente e ético mesmo diante de adversidades. Dou-lhe as boas-vindas.”

Ministro Dias Toffoli

“É com satisfação que recebi a aprovação pelo Senado da República, por larga margem de votos, do nome do indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, Dr. Cristiano Zanin, que com certeza somará ao STF com todo seu brilho, inteligência, capacidade e sua lhaneza. Com certeza será um grande ministro do STF, honrando a Corte e honrando o Brasil.”

Ministro Nunes Marques

“Parabenizo o Ministro Cristiano Zanin por sua aprovação pelo Senado Federal e desejo muito sucesso no desempenho da magistratura no STF.”

Ministro André Mendonça

“Parabéns ao Ministro Cristiano Zanin pela aprovação no Senado. Trata-se de um jurista preparado e que tem muito a contribuir com o Sistema de Justiça em nosso país.”

Ministro Edson Fachin

“A indicação do Dr. Cristiano Zanin é gesto de deferência do Presidente da República com este Tribunal, assim como é, por parte do Senado Federal, a sua rápida aprovação. O Supremo Tribunal Federal volta a ter sua composição completa com um novo integrante para continuar honrando a missão democrática almejada pela Constituição cidadã. Ao novo Ministro os nossos cumprimentos.”

Ministro Luiz Fux

“A aprovação de Cristiano Zanin no Senado revela que ele tem a competência necessária para integrar a Suprema Corte. Será recebido de braços abertos.”

A sabatina de Cristiano Zanin na CCJ do Senado iniciou às 10h desta quarta-feira. O advogado assumirá a cadeira de Ricardo Lewandowski que se aposentou em abril deste ano.

