Ministros do STF cobram silêncio de Heleno sobre Abin paralela

Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca contra arapongas da Abin e delegados federais que teriam se associado a Alexandre Ramagem, então chefe do serviço secreto na gestão de Jair Bolsonaro, para espionar adversários do bolsonarismo e favorecer filhos do presidente em investigações.

As descobertas dos investigadores levaram a PF a pedir a suspensão do mandato de deputado federal de Ramagem, porque ele, uma vez na Câmara, usou o cargo para tentar obter elementos da investigação em que é, nas palavras da PF, “o principal investigado”.

Ramagem começou a prestar serviço ao clã Bolsonaro como segurança na campanha presidencial de 2018. Teria saído dessa posição de menor destaque para se tornar o chefe da PF, se Alexandre de Moraes não tivesse vetado a manobra, diante dos sinais evidentes de interferência política na instituição. Como espécie de faz tudo de Bolsonaro, acabou nomeado no comando da Abin e, de lá, se lançou a fazer todo tipo de ilegalidade, segundo a PF.

Nesta fase da investigação, o nome de Bolsonaro ou do chefe de Ramagem no governo, o general Augusto Heleno, não surgiram com o devido destaque. Para ministros do STF ouvidos pelo Radar, no entanto, isso é uma questão de tempo. A lista de ações ilegais e de alvos de Ramagem não deixam dúvidas sobre os reais interessados e beneficiados pela arapongagem.

“Bolsonaro admitiu em diferentes momentos de sua gestão que tinha seu serviço informal de informação. O Heleno, que agora está sumido, como chefe do GSI, deixou que tudo acontecesse. Heleno precisa falar, mas não vai, como sabemos. As investigações vão falar por ele e por Bolsonaro, que está no centro disso e de outros episódios tristes da República”, diz um ministro do STF.

Em tempo, os integrantes da Corte ouvidos pelo Radar não pretendem falar sobre as investigações publicamente porque terão que decidir futuramente sobre o caso conduzido por Moraes no Supremo.