Ministros de Lula vão a SC para avaliar socorro a cidades alagadas

Atualizado em 11 out 2023, 14h25 - Publicado em 11 out 2023, 14h01

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, realiza nesta quarta uma reunião com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, com a ministra Marina Silva e com representantes do Exército e da Defesa Civil para analisar a operação de socorro a vítimas das chuvas no estado. Prefeitos de cidades alagadas pelos temporais também estão na reunião, além de parlamentares da bancada catarinense no Congresso.

Relatório da Defesa Civil, atualizado na manhã desta quarta, aponta que se manteve em 136 o número de municípios com ocorrências relacionadas às fortes chuvas no estado. Até o momento, 98 municípios emitiram decretos de situação de emergência.

Já foram confirmadas duas mortes por causa das chuvas e um homem está desaparecido em Campo Belo do Sul, na Serra Catarinense. Ele teria tentado atravessar uma área alagada a cavalo. O ministro Waldez Góes vai sobrevoar com o governador o Alto Vale do Itajaí.

