Ministros de Lula acertam os ponteiros para a Cúpula da Amazônia

Com a participação de quatro ministros do governo Lula, o Itamaraty vai sediar a partir das 9h desta terça-feira o seminário “Desenvolvimento Sustentável na Amazônia”. Trata-se de um evento preparatório para a Cúpula da Amazônia, que deve reunir os presidentes dos oito países que compartilham a floresta em agosto, em Belém.

A sessão de abertura contará com a presença de Mauro Vieira (Relações Exteriores), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Nísia Trindade (Saúde), Sonia Guajajara (Povos Indígenas) do ministro Herman Benjamin, do STJ, do senador Nelsinho Trad, presidente do Parlamento Amazônico, de Davi Kopenawa Yanomami, presidente da Hutukara Associação Yanomami, e do embaixador André Aranha Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty.

Nesta terça, o seminário discutirá temas como o combate e prevenção do desmatamento e o manejo e conservação sustentáveis da floresta, possibilidades de cooperação entre os países amazônicos no combate e na prevenção dos crimes ambientais e as principais questões do combate à mudança do clima relacionadas à Amazônia.

O evento também acontecerá nesta quarta e quinta, quando representantes de órgãos governamentais, do Congresso e de universidades tratarão da cooperação em recursos hídricos, iniciativas de cooperação científica entre os países da região, novos modelos de produção para a sustentabilidade, desafios dos guardiões da biodiversidade da Amazônia, saúde e segurança alimentar, entre outros.