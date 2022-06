Ministros de Bolsonaro trocam farpas em público na reunião da OCDE

A reunião do Conselho Brasil-OCDE, com Ciro Nogueira e outros ministros do governo, nesta semana, foi marcada por lances de puro constrangimento no Planalto. Presentes no encontro, Paulo Guedes e o chanceler Carlos França discutiram abertamente e de forma acalorada sobre divergências no tema.

Também presente no encontro, o ministro Luiz Eduardo Ramos também fez barulho ao cobrar que sua pasta, a Secretaria-Geral da Presidência tivesse algum tipo de utilidade no tema. Testemunhas do entrevero se surpreenderam com o nervosismo dos ministros de Bolsonaro.

“A entrada do Brasil como integrante efetivo na OCDE representará uma série de benefícios para o nosso país em todas as áreas”, disse Nogueira, sobre o encontro.