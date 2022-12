Ministros de Bolsonaro praticamente abandonaram o governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois da derrota para Lula nas urnas, não foi só Jair Bolsonaro que praticamente abandonou as funções no governo, recolhendo-se em silêncio ao confortável exílio do Palácio da Alvorada.

Um importante ministro do governo limpou as gavetas na pasta que comanda na Esplanada e já encaminhou sua vida na iniciativa privada.

Outros, como Ciro Nogueira, foram para o outro lado do planeta acompanhar o jogos da Copa do Mundo no Catar.

Paulo Guedes e Célio Faria são, nestes dias, exceções. Guedes tem trabalhado pesado para colaborar com a transição e combater o discurso dos aliados de Lula de que sua gestão deixará um cenário de terra arrasada no governo.

Já Faria, chefe da Secretaria de Governo, tem acompanhado as discussões da PEC de Transição no Parlamento e informado quase que diariamente Bolsonaro sobre os movimentos do meio político na capital federal.