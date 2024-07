Ministro vai apresentar à ONU relatório sobre cumprimento da Agenda 2030

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Márcio Macêdo vai apresentar à ONU, nesta quarta-feira, o Relatório Nacional Voluntário das metas nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que integram a agenda global 2030, que não foi feito durante os últimos seis anos. A apresentação do documento acontececerá na sede das Nações Unidas, em Nova York.

“Nós retomamos e reconstruímos o sistema de acompanhamento dessa agenda global. Fizemos um grande trabalho de construção desse relatório voluntário do Brasil em relação aos ODS. O presidente Lula tem um compromisso inquebrantável com o combate à fome e com a proteção dos cidadãos”, afirma Macêdo. O RNV vai detalhar como o governo brasileiro está reimplementando programas sociais e de proteção à pessoa humana.

O ministro também assumirá o compromisso de que novo relatório será feito ao fim do governo. Ele está nos Estados Unidos para para participar do Fórum Político de Alto Nível da ONU, juntamente com o ministro Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).