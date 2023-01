Ministro quer impulsionar Enem e deve escolher chefe do Inep nesta sexta

O ministro da Educação Camilo Santana disse nesta quinta que deve definir quem será o novo presidente do Inep antes do fim da semana. O órgão responsável por avaliações e exames educacionais, coletas estatísticas e produção de indicadores teve quatro presidentes no governo anterior.

O primeiro chefe do Inep de Jair Bolsonaro foi o engenheiro e empresário Marcus Rodrigues, seguido pelo delegado da PF Elmer Vicenzi, pelo engenheiro e servidor do Ministério da Economia Alexandre Ribeiro e, por fim, Danilo Dupas, que ocupou cargos administrativos no Instituto Mackenzie antes de estrear no serviço público como presidente do órgão.

O Exame Nacional do Ensino Médio, gerenciado pelo Inep, teve, em 2021, a menor taxa de adesão da história (desde 1998), quando pouco mais de 2 milhões de estudantes fizeram a prova. Em 2022, houve crescimento da participação na comparação com o ano anterior, mas foi mais uma edição de baixa participação em relação a outros momentos da série histórica.

“Hoje (quinta), inclusive, está tendo um pregão em relação á empresa que vai participar da aplicação da prova (Enem). Mas a ideia é que a gente possa retomar o mais rápido possível e estimular jovens, que os jovens possam realizar o Enem como era no passado. E vamos criar uma estratégia para isso”, disse o ministro Camilo Santana a jornalistas após a cerimônia de transferência de posse do Ministério do Planejamento e Orçamento para Simone Tebet.