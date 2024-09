Ministro quer anunciar destinos turísticos do Brasil por toda Buenos Aires

O ministro do Turismo, Celso Sabino, tem conversado com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, sobre a ambição de aproveitar a Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), em Buenos Aires, para espalhar anúncios de destinos turísticos brasileiros pela capital argentina.

“O nosso maior turista estrangeiro é o argentino. Por isso, a FIT tem relevância extra”, afirmou Sabino ao Radar. A programação do evento vai de 28 de setembro a 1º de outubro. O Brasil é o país homenageado desta edição, o que significa que a Embratur vai ter um espaço privilegiado na feira.

“Nossa Embratur vai ter um espaço bom, com demonstração da nossa culinária e de todos os nossos atrativos, além de várias prefeituras e governos estaduais que vão por conta própria”, disse o ministro.

A vontade de anunciar o turismo no Brasil por toda Buenos Aires nasceu na viagem de Sabino a Madri, na Espanha, para a Fitur, em janeiro. O país homenageado foi o Equador. “A cidade toda estava com bandeiras do Equador, cheia de outdoor… Até o docinho nos hotéis era com bandeira do Equador”, afirmou Sabino.