Ministro prorroga uso da Força Nacional em mais uma terra indígena do RS

O ministro da Justiça, Anderson Torres, autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública na Terra Indígena Serrinha, no Rio Grande do Sul, por 60 dias — de 7 de março a 5 de maio desse ano.

A corporação deverá atuar em apoio à Polícia Federal nas “atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, segundo portaria publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O contingente disponibilizado será definido pelo pela Diretoria da Força Nacional.

Na semana passada, o ministério também prorrogou a presença de agentes de segurança na reserva de Nonoai, também no Rio Grande do Sul, para proteger os indígenas do local contra ataques de grupos interessados na exploração das terras protegidas.

No mês passado, reportagem de VEJA revelou que a Força Nacional bateu um recorde de operações em terras indígenas — 10 das 26 em andamento no país.