Ministro promete verba federal para casas 100% destruídas pela chuva em SP

A bordo do navio da Marinha que servirá de hospital de campanha às vítimas das fortes chuvas que assolaram o litoral norte de São Paulo, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, defendeu nesta quinta a reconstrução das casas completamente destruídas pela água com recursos federais. A ideia é aproveitar o Estado de Calamidade Pública para dar celeridade ao repasse da verba às famílias desabrigadas.

“Nós estamos defendendo duas frentes, uma que a gente possa junto com a prefeitura e defesa civil, construir logo as casas das pessoas que perderam 100%. Nós podemos fazer isso”, disse o ministro Waldez Goés.

“Um dos planos de reconstrução da Prefeitura de São Sebastião, no meu entendimento tem que ser esse, com recurso federal, com recurso do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, da Defesa Civil”, seguiu.

Ao lado de Goés, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, informou que ainda nesta quinta haverá uma reunião com os prefeitos do litoral norte de São Paulo e, na sexta-feira, em Santos, com as prefeituras do litoral sul e da Baixada Santista.

“A situação aqui foi a mais grave, por causa dos falecimentos, mas a situação de encostas tem em todo o litoral”, disse França. “Nós vamos evitar que chegue no ponto que chegamos aqui, se a gente conseguir evitar orientando as pessoas para a construção das casas”.

Os ministros também falaram sobre retomar o PAC Encostas, para fazer intervenções em áreas de risco, com verba do Ministério das Cidades. Além disso, há possibilidade de direcionar a demanda de boa parte das obras do Minha Casa, Minha Vida. O principal desafio é encontrar terrenos disponíveis para reconstruir as moradias.