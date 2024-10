Ministro pede que Conmebol puna “selvageria” de torcida do Peñarol no Rio

O ministro do Esporte, André Fufuca, defendeu que a Conmebol adote medidas administrativas “severas” contra a torcida organizada do Peñarol, que protagonizou nesta quarta “atos de selvageria” na orla do Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro, ao saquear quiosques, incendiar motos e um ônibus e entrar em confronto com a polícia.

Os torcedores do time uruguaio estão no Rio para o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.

“A violência bárbara, registrada em plena via pública, não apenas envergonha o esporte, mas também representa uma ameaça inaceitável à ordem e à segurança dos cidadãos”, afirmou o ministro em nota oficial. “Não toleraremos que o esporte seja manchado por criminosos disfarçados de torcedores.”

Fufuca também pediu ação “imediata e enérgica” dos órgãos de segurança pública do Rio para que todos os envolvidos sejam identificados, detidos e punidos “com o máximo rigor da lei”.

“O Ministério reforça seu compromisso de trabalhar incansavelmente para erradicar qualquer manifestação de violência associada ao esporte, exigindo punições exemplares e definitivas para que esse tipo de comportamento não se repita”, declarou Fufuca. “O futebol e o esporte em geral pertencem a todos que promovem a paz e o respeito, e não aos que semeiam o caos e a agressão.”