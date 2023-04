Ministro interino autoriza mais 58 exonerações no GSI de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro interino do GSI, Ricardo Cappelli, autorizou nesta quinta mais 58 exonerações. As demissões ainda serão publicadas no Diário Oficial da União.

Na quarta-feira, três secretários e 26 servidores haviam sido exonerados. Desde o início do governo, Lula promove a saída de nomes ligados ao chefe do GSI de Jair Bolsonaro, coronel Augusto Heleno.

Após a divulgação das imagens das câmeras de segurança do Planalto em 8 de janeiro, Lula determinou reforço na renovação da pasta. O vazamento gerou o pedido de demissão do ex-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, que aparece nos vídeos.

Cappelli já havia comandado a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, um dos efeitos do atentado às sedes dos Poderes da República. Desde a saída de Gonçalves Dias, ele é responsável pelo GSI.