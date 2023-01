Ministro explica revogação de portaria que regulamenta cursos de medicina

O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou nesta quarta as primeiras medidas tomadas pela pasta no governo Lula. Uma portaria assinada por Jair Bolsonaro para regulamentar cursos de medicina, fora do âmbito do programa Mais Médicos, foi revogada sob a nova direção. Santana disse que a medida não teve um “parecer conclusivo” da consultoria jurídica.

“Decidi revogá-la pelo princípio da prudência, antes que produzisse efeitos, para que seja feita uma avaliação criteriosa e segura dos seus termos”, afirmou o ministro.

Ele ainda esclareceu outra medida que extingue a Secretaria de Alfabetização.

“De nada adianta manter estrutura que não traga qualquer resultado efetivo, inclusive por estar fora da visão sistêmica que queremos para a educação”, disse.

Apesar da extinção da estrutura, o ministro entende que a alfabetização brasileira regrediu criticamente nos últimos anos. Ele prometeu, até o fim de semana, fechar a equipe do MEC.