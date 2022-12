Ministro do STJ indicado por Bolsonaro estreia na Primeira Turma do STJ

O ministro Paulo Sérgio Domingues, do Superior Tribunal de Justiça, participou de sua primeira sessão como integrante da Primeira Turma do STJ na tarde desta quinta. O novo ministro foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil e, por isso, o ex-presidente do STJ Nilson Naves também foi a primeira sessão de Domingues.

“Percorremos Brasil adentro e Brasil afora em nome da Justiça Federal”, disse Naves.

O presidente do colegiado, ministro Benedito Gonçalves, elogiou a experiência do novo integrante, também lembrou da atuação na Ajufe e destacou a formação no exterior. Paulo Sérgio é mestre pela Johann Wolfgang Goethe-Universität, de Frankfurt, na Alemanha.

Indicado por Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Domingues foi nomeado pelo presidente em 24 de novembro e tomou posse no último dia 6. Antes do STJ, o magistrado integrou o TRF3, de São Paulo, onde coordenou o Programa de Conciliação, o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais e presidiu a Comissão Permanente de Informática.