Ministro do STJ concede liminar e suspende condenação contra Izalci Lucas

O ministro Joel Ilan Paciornick, do STJ, concedeu uma liminar nesta terça para suspender a condenação do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) pela 3ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a 4 anos e 8 meses de prisão, em regime semiaberto, pelo crime de peculato. A decisão do TJDFT ocorreu no último dia 26 de maio.

“A vitória da defesa do senador brasiliense no STJ permite a continuidade da pré-campanha senador do PSDB ao Governo do Distrito Federal sem qualquer restrição de ordem legal”, afirmou a assessoria do tucano.

Paciornick aceitou o habeas corpus da defesa do senador, que foi condenado na segunda instância por desvio de equipamentos de informática doados pelo TCU ao Governo do Distrito Federal, para uso em seu escritório particular, quando ocupava o cargo de secretário de Ciência e Tecnologia do DF, em 2009.

Na primeira instância, a Justiça havia decidido que o crime havia prescrito, mas o Ministério Público recorreu.

