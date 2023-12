Ministro do STJ autoriza quebra de sigilos bancário e telefônico de Castro

Ministro do STJ, Raul Araújo autorizou as quebras de sigilos bancário e telefônico do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, investigado por suspeitas de irregularidades em contratos da gestão fluminense.

A ordem faz parte da Operação Sétimo Mandamento, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta, e que teve como alvos integrantes do governo Castro e o irmão de criação do governador Vinícius Sarciá Rocha.

Na casa de Rocha, a polícia inclusive encontrou 128.000 reais e cerca de 7.500 dólares em dinheiro vivo. Também foram apreendidas diversas anotações e planilhas com nomes, valores e porcentagens. Os investigadores acreditam que o material tenha relação com as suspeitas de fraudes envolvendo contratos do governo fluminense.