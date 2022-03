Ministro do STF critica colegas por andarem com ‘candidato a homicida’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um evento virtual organizado por uma universidade privada de Brasília com os ministros Luis Roberto Barroso e Edson Fachin deixou Gilmar Mendes surpreso.

É que o encontro contará com a presença de Rodrigo Janot, o ex-procurador-geral da República que admitiu ter levado uma arma para dentro do STF com o objetivo de matar Mendes, como revelou VEJA.

“Nunca imaginei isso. Ministros do STF em companhia de um candidato a homicida”, diz Mendes.