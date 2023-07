Ministro do STF apoia advogado na disputa por vaga no TCE-SP

Apesar do acordo entre Gilberto Kassab e Valdemar da Costa Neto, a disputa pela vaga no conselho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deve se manter acirrada.

O deputado federal Marco Bertaiolli, indicado pelo acordo entre Kassab e Costa Neto, enfrentará a concorrência do advogado Maxwell de Moura Vieira, apoiado pelo ministro André Mendonça, do STF.

Bertaiolli já visitou o Tribunal para fazer uma visita ao conselheiro que Edgar Camargo Rodrigues, que deverá se aposentar em agosto. Enquanto isso, Maxwell tem apresentado suas credencias no setor público como Diretor Administrativo-Financeiro da Telebras e Diretor-Presidente da Entidade Administradora da Conectividade de Escolas.

Siga