Ministro de Minas e Energia vai ao Uruguai discutir parcerias para o setor

O ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque embarca nesta quinta-feira para uma viagem de dois dias a Montevidéu, no Uruguai.

A visita tem como objetivo discutir com o governo uruguaio a agenda bilateral no setor de energia, com ênfase em planejamento energético, intercâmbios no setor elétrico, e novas perspectivas para a integração energética bilateral e regional.