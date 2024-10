Ministro de Minas e Energia diz que não há necessidade de horário de verão

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou a possibilidade da implementação do horário de verão no país, neste momento, como uma resposta a crise energética vivida pelo Brasil. A declaração foi dada em coletiva de imprensa realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta quarta-feira.

De acordo com Silveira, o país tem sua segurança energética assegurada e há a possibilidade de reavaliação do tema após o verão para a implementação dessa política em 2025.

O ministro afirmou que a proposta foi discutida entre ele e representantes do setor elétrico durante 45 dias.

“Tive o maior cuidado em fazer esse debate, tanto com os maiores especialistas do Brasil do setor elétrico, quanto com os nossos auxiliares das vinculadas, quanto com o comitê de monitoramento do setor elétrico, que se reuniu inusitadamente durante dez vezes nos últimos 45 dias, para poder discutir a efetividade e a imprescindibilidade da decretação do horário de verão. E nós chegamos a uma conclusão que não há a necessidade da decretação do horário de verão para esse período, para esse verão”, afirmou.

Silveira ponderou, contudo, sobre a relevância da medida como uma alternativa para momentos de escassez energética.

“Nós vemos ela como uma política importante para assegurar em especial os momentos que a gente chama de ‘sobrecarga na ponta’, onde a gente perde carga de energia solar no final do dia e aumenta a ampliação do uso das energias, e consequentemente aumenta o despacho de energia térmica”, ressaltou.