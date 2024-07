Ministro de Lula vai a Nova York para Fórum Político de Alto Nível na ONU

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, está em Nova York para participar, a partir desta segunda-feira, do Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.

Segundo a pasta, o objetivo de Dias no evento da ONU é fortalecer a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta por Lula, apresentar as ações implementadas pelo Brasil no combate à insegurança alimentar e debater a Agenda 2030. Até quarta-feira, ele vai participar de diversos compromissos, que incluem painéis, palestras e reuniões bilaterais.

Na terça, ele terá um encontro com a sociedade civil junto ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo. No dia seguinte, Dias fará uma palestra sobre “Pobreza, desigualdades e transição verde”, no âmbito do lançamento de publicação da OCDE sobre financiamento ao desenvolvimento.