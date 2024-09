Ministro de Lula irá a lançamento de manifesto contra “desmonte do Estado”

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, vai participar nesta terça-feira de um evento em São Paulo que reunirá autoridades e especialistas para um debate sobre a importância dos serviços públicos.

Na ocasião, será lançado o manifesto MovE (Movimento Eficiência), uma articulação de mais de 50 entidades que representam o serviço público brasileiro, e que visam a valorização do setor.

Entre as atividades previstas pelo movimento a partir de sua fundação estão a promoção de cursos e treinamentos para servidores públicos, a elaboração de estudos sobre a realidade do serviço público no Brasil e no mundo e a atuação política em defesa das estruturas de Estado.

Um trecho do manifesto de fundação do movimento afirma a necessidade de um serviço público mais eficiente para o país e critica o que a articulação chama de “desmonte do Estado”.

“Somos cientes dos desafios que enfrentamos como nação. Sabemos que os problemas do serviço público são frutos do modelo político brasileiro, que nem sempre priorizou a eficiência, transparência e qualidade na administração pública. O desmonte do Estado, que prejudica quem mais dele necessita, precisa chegar ao fim. Por isso, acreditamos firmemente que, enquanto sociedade, podemos e devemos fazer melhor. Nossa visão é clara: queremos um serviço público que seja não apenas eficiente, mas também humano, transparente e focado no atendimento às necessidades de todos os cidadãos”, ressalta o texto.

O lançamento do MovE acontecerá nesta terça, às 13h, na sede da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, na capital paulista. Além de Márcio França, o evento contará com a presença das deputadas federais Gisela Simona (União Brasil-MT) e Profª. Luciene Cavalcante (PSOL-SP), e do ex-ministro da Previdência Nelson Machado.

Entre os especialistas convidados ao debate, estará o consultor político Jorge Mizael e o publicitário Henrique Leahy, especialista em marketing político, que discutirão estratégias de ação política e de comunicação para que o movimento alcance seus objetivos.