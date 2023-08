Ministro de Lula exalta programa de combate à fome de Ratinho Junior

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, esteve no Paraná, nesta terça, para conhecer o Banco de Alimentos Comida Boa, programa do governo de Ratinho Junior que atua em parceria com produtores e permissionários da Ceasa para uma política de desperdício zero.

Esses produtores doam alimentos que não são comercializados, mas que estão em boa condição de consumo, e uma equipe multidisciplinar do Ceasa, composta inclusive por nutricionistas, processa os alimentos, transformado-os em molhos, sucos, sopas…

Eles são doados mensalmente a instituições que trabalham com pessoas em condição de vulnerabilidade social. O programa do Governo do Paraná beneficia, mensalmente, cerca de 130.000 pessoas por meio de 301 entidades cadastradas que recebem e distribuem os alimentos a projetos sociais, orfanatos e asilos, por exemplo

O trabalho também conta com um projeto de ressocialização, já que o processamento destes alimentos é feito por pessoas privadas de liberdade, contribuindo para a remição de pena.

“Foi um aprendizado o que eu vi aqui hoje. Além de reduzir o desperdício e disponibilizar alimento bom e saudável para quem precisa, eu também encontrei um programa que tem o aspecto social como prioridade, com pessoas que estão cumprindo penas, mas que trabalham, dão renda para família e reduzem penas, o que também contribui para evitar a reincidência”, disse Wellington Dias.

