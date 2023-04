Ministro de Lula acusa ‘major bolsonarista’ de colaborar com golpistas

O chefe da Secom, Paulo Pimenta, foi às redes sociais para acusar o então coordenador de segurança das instalações presidenciais, major José Eduardo Natale, de apoiar a invasão golpista às sedes dos Três Poderes. Em imagens das câmeras de segurança, Natale é visto dentro do Palácio do Planalto e chega a oferecer água aos vândalos.

“Linha do tempo das imagens do 8 de Janeiro mostram que Eduardo Natale, major bolsonarista do GSI, que estava como coordenador de segurança de instalações presidenciais, colaborou com os ataques”, disse o ministro no Twitter.

Eduardo Natale prestou depoimento à Polícia Federal no domingo e disse que entregou água aos golpistas como uma “técnica de gerenciamento de crise”. O major fazia parte das comitivas para viagens de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão e foi exonerado por Lula, em 3 de fevereiro.

As imagens do Palácio do Planalto, primeiro vazadas pela CNN Brasil e depois retiradas de sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, causaram estrago no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. O chefe do GSI, general Gonçalves Dias, foi o primeiro ministro exonerado do governo Lula.

Após a demissão de G. Dias, a base do governo no Congresso começou a apoiar a CPI Mista para apurar o atentado. O ministro Alexandre Padilha disse, em entrevista na semana passada, que a situação vai disputar a narrativa política em torno da invasão à sede dos Poderes da República.