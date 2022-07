Ministro de Bolsonaro é ignorado no estado mais bolsonarista do país

No início do governo de Jair Bolsonaro, a presença de qualquer ministro em Santa Catarina era motivo para uma aglomeração de autoridades locais. Agora, a realidade é bem diferente.

O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, esteve em Florianópolis nesta semana para e foi praticamente ignorado. Nem os políticos que se intitulam bolsonaristas mais fieis, como o senador Jorginho Mello (PL) e a vice-governadora Daniela Reinehr (PL) acompanharam a agenda do ministro.

Bento fez uma entrega simbólica de cestas básicas destinadas a famílias quilombolas catarinenses, que receberão um total de 3.474 cestas. A cerimônia ocorreu na sede da Secretaria do Desenvolvimento Social do estado, responsável pela distribuição dos donativos em parceria com a Fundação Palmares, vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.

O evento contou com as presenças do ministro da Cidadania, do presidente da Fundação Palmares, Marco Antonio Evangelista, e da secretária de Desenvolvimento Social Adjunta do Governo de Santa Catarina, Rúbia Alice Tamanini. Também esteve presente Alice Kuerten, presidente do Instituto Gustavo Kuerten e mãe do ex-tenista.