Ministro de Bolsonaro diverte o chefe com imitação de colegas

O ministro das Comunicações, Fábio Faria. tem feito a alegria de Jair Bolsonaro e dos colegas ao fazer imitações dos ministros Gilson Machado, Ciro Nogueira, Augusto Heleno e Flávia Arruda, durante viagens de avião com o chefe.

O genro de Silvio Santos dá seu show na entrada do corredor da aeronave. E costuma arrancar gargalhadas da comitiva presidencial nos frequentes passeios de Bolsonaro pelo país. E vídeos com as cenas têm circulado no grupo de ministros do governo no WhatsApp.

Do ministro do Turismo, Faria pega emprestado o sotaque acentuado e as frases repetidas por ele sobre o governo ser itinerante e não tomar decisões diante da Torre Eiffel, em Paris. Do chefe da Casa Civil, o imitador reproduz o jeito peculiar de caminhar do piauiense.