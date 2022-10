Ministro de Bolsonaro chamou Jefferson de ‘soldado na luta pela liberdade’

Apesar da tentativa do presidente Jair Bolsonaro de se descolar do agora ex-aliado Roberto Jefferson, que disparou tiros de fuzil e jogou granadas contra agentes da PF neste domingo, o ex-deputado federal do PTB era muito bem tratado no Palácio do Planalto.

Em 3 de agosto do ano passado, dez dias antes de ser preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das milícias digitas, Jefferson foi recebido pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos. O general não poupou elogios para o convidado, a quem chamou de “soldado na luta pela liberdade do nosso povo”.

“Recebi hoje a visita do Presidente do PTB, Roberto Jefferson. Mais um soldado na luta pela liberdade do nosso povo e pela democracia do nosso Brasil”, escreveu Ramos no Twitter.