Ministro da Justiça troca chefe da Polícia Federal

Em pouco mais de três anos, o governo Bolsonaro terá o quarto diretor-geral da Polícia Federal.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, acabou de anunciar pelas redes sociais que convidou o atual chefe da PF, o delegado Paulo Maiurino, para assumir a “relevante função” de secretário nacional de Políticas sobre Drogas da pasta.

Mauirino, que assumiu há pouco mais de 10 meses, será substituído pelo atual secretário-executivo do ministério, Márcio Nunes.

O troca-troca já foi oficializado em edição extra do Diário Oficial da União.

“Ao Dr Maiurino, meu reconhecimento pelo trabalho diário de reforçar o papel da Polícia Federal como instituição autônoma, sim, mas com respeito a preceitos fundamentais da corporação, como hierarquia e disciplina. Sua experiência profissional será fundamental à frente da SENAD”, escreveu Torres.

Sobre o novo diretor-geral, o ministro desejou votos de sucesso em “mais essa desafiadora missão da sua valorosa carreira”. “Caberá ao senhor dar continuidade ao trabalho do Dr Maiurino, incrementando a eficiência e o profissionalismo da Polícia Federal, diariamente!”, afirmou.No início da gestão do presidente Jair Bolsonaro, com o então ministro Sergio Moro, a PF foi comandada pelo delegado Maurício Valeixo.

Em abril de 2020, Moro e Valeixo deixaram os cargos em meio à acusações de interferência de Bolsonaro na PF. Disney Rosseti assumiu interinamente e o presidente tentou emplacar no cargo o delegado Alexandre Ramagem, chefe da Abin, mas a posse dele foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Bolsonaro então escolheu Rolando Alexandre de Souza, que ficou até abril do ano passado, quando Anderson Torres assumiu o Ministério da Justiça e nomeou Maiurino para o seu lugar.