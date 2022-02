Ministro da Justiça pede investigação sobre protesto em igreja em Curitiba

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, enviou um ofício para o governador do Paraná, Ratinho Júnior, pedindo a “devida apuração” do protesto realizado durante uma missa em Curitiba por um vereador petista e um grupo de ativistas, no último sábado.

“Com meus cordiais cumprimentos, reporto-me aos fatos ocorridos no último dia 5 de fevereiro do corrente ano, contra a igreja do Rosário e a comunidade católica de Curitiba, conforme amplamente divulgado pelos meios de comunicação. A esse respeito, solicito os préstimos de Vossa Excelência no sentido de que haja a devida apuração dos fatos pela autoridade de Polícia Judiciária do Estado”, escreveu Torres.

No documento, ele também colocou o ministério à disposição para “auxiliar no que for necessário para a elucidação do caso”.

O vereador de Curitiba Renato Freitas (PT) e um grupo de militantes invadiu uma missa no último sábado na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em protesto contra as mortes do congolês Moïse Kabagambe, no Rio de Janeiro, e de Durval Teófilo Filho, morto a tiros por seu vizinho em São Gonçalo (RJ). Os dois eram negros.

As imagens do ato, que segundo o parlamentar foi “contra o racismo e toda a forma de violência”, viralizaram nas redes sociais e têm sido exploradas à exaustão por bolsonaristas. A arquidiocese do Paraná repudiou o ocorrido e disse que houve “agressividades e ofensas”.