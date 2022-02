Ministro da comitiva de Bolsonaro quase foi barrado na Rússia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Braga Netto quase foi barrado na entrada de hotel em que foi realizado o encontro do presidente com empresários em Moscou. Ele estava sem a credencial e chegou junto com o general Heleno.

“Ele é o ministro da Defesa”, interveio um ajudante de ordens da Presidência, em inglês, em um apelo ao porteiro para convencê-lo a deixar o general entrar. Deu certo.