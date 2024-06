Ministro confirma troca de diretor da Conab que organizou leilão do arroz

O ministro Paulo Teixeira, informou na manhã desta terça-feira que o diretor-executivo de Operações e Abastecimento da Conab, Thiago José dos Santos, responsável pelo fracassado leilão para a importação de arroz, será “trocado”.

O chefe do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ao qual a Companhia Nacional de Abastecimento é subordinada, foi questionado sobre a demissão na sua chegada ao Palácio do Planalto, onde se reúne neste momento com o presidente Lula e outros ministros para discutir a edição deste ano do Plano Safra.

“Isso já está resolvido já, o governo já resolveu isso, o próprio conselho hoje vai encaminhar”, respondeu Teixeira, antes de entrar no elevador, acrescentando que o órgão da Conab vai “trocar” o diretor.

A decisão acontece duas semanas depois de o governo Lula anular o certame. Na semana passada, o próprio presidente disse em uma entrevista que o leilão foi suspenso por “falcatrua numa empresa”.

Suspeitas

Após a divulgação dos vencedores do leilão, realizado dia 6 de junho, quando o governo conseguiu comprar 263.730 toneladas das 300.000 toneladas que havia previsto, foi revelado ainda que duas empresas criadas no ano passado por Robson Luiz Almeida de França intermediaram a venda de 44% do arroz importado — o que corresponde a 580 milhões de reais.

França é ex-assessor de Neri Geller, ex-ministro da Agricultura de Dilma Rousseff e ex-secretário de Política Agrícola da pasta, que foi exonerado do cargo no dia da anulação do leilão. Chefe da Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso e corretoras de grãos, ele se tornou colega de Thiago José dos Santos na assessoria de Geller na Câmara dos Deputados.