Ministro assina medida para acelerar construção de 11.500 casas no RS

O ministro das Cidades, Jader Filho, está em Canoas (RS) e acaba de assinar uma portaria que incentiva à adoção de novos métodos construtivos ágeis de execução para construir unidades habitacionais no Rio Grande do Sul.

O ato prevê o pagamento de um bônus de 5% às construtoras que entregarem os imóveis em até dez meses contados da contratação, como estímulo à rápida entrega das casas às famílias.

A portaria também autoriza a contratação de 11.500 unidades habitacionais em áreas urbanas das dez cidades mais afetadas pela calamidade no Rio Grande do Sul conforme atestado pela Defesa Civil.

As moradias subsidiadas deverão ser de até 200.000 reais e os recursos sairão do Fundo de Arrendamento Residencial, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida.

Veja a seguir quais serão os municípios atendidos e os respectivos números de imóveis a serem construídos:

Porto Alegre – 3.000

Canoas – 3.000

Novo Hamburgo – 1.300

Eldorado do Sul – 900

Estrela – 800

São Leopoldo – 800

Charqueadas – 600

Cruzeiro do Sul – 500

Lajeado – 300

Santa Maria – 300