Ministra do STJ manda TJSP julgar novamente dieselgate da VW

VEJA Mercado em Vídeo - 1º de novembro

Mensagem de Lula sobre meta fiscal passa falta de confiança, diz Carlos Hotz

VEJA Mercado em vídeo desta quarta-feira recebe o sócio-fundador da A7 Capital. Entre outros assuntos, ele fala como o possível impacto do descumprimento do governo em relação ao déficit zero pode complicar o Banco Central.