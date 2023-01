Ministra de Lula grita “sem anistia” em posse no Planalto

Durante a sua cerimônia de posse como ministra dos Povos Indígenas de Lula nesta quarta, Sonia Guajajara pediu punição aos golpistas que tentam subverter a democracia no país. A ministra toma posse em evento que começou no fim da tarde desta quarta no Planalto. Como o Radar mostrou, um forte esquema de segurança foi montando no local depois das invasões do último domingo. Além dela, também tomará posse nesta quarta a ministra Anielle Franco, na pasta da Igualdade Racial.

De improviso durante o seu discurso, Sonia gritou “sem anistia” para os golpistas, bordão que foi repetido pelos presentes. “Os povos indígenas resistem, há mais de 500 anos, a diários ataques covardes e violentos, tão chocantes e aterrorizantes como vimos neste último domingo aqui em Brasília, porém sempre menos visibilizados. A partir de agora, essa invisibilidade não pode mais camuflar a nossa realidade. Estamos aqui, de pé! Para mostrar que não iremos nos render”, disse.

A ministra afirmou que junto com Anielle convocará as mulheres do país a se colocarem contra qualquer retrocesso na democracia. “Nunca mais vamos permitir outro golpe no país. Sem anistia”, disse ela.