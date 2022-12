Ministra de Lula, deputada mais votada do RJ coleciona fotos com Bolsonaro

O presidente eleito Lula anunciou nesta quinta Daniela de Souza Carneiro como chefe do Ministério do Turismo. Ainda neste ano, a nova integrante do alto escalão do governo petista publicou agradecimentos e fotos com Jair Bolsonaro e aliados do atual chefe do Planalto.

Em uma publicação no Instagram, em 12 de abril, a deputada aparece sorridente ao lado do presidente, que havia sancionado um projeto de lei proposto por Daniela.

“Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro pela sensibilidade na cerimônia de sanção, nesta terça-feira (12), do projeto de lei de minha autoria que cria o dia nacional e a semana nacional da luta contra a endometriose! Vamos dar voz às milhões de mulheres que sofrem dessa doença”, disse a futura ministra.

Em 2018, Daniela mostrou no Twitter que estava do lado de Bolsonaro para falar sobre a “necessidade de mudar a forma de fazer política no Brasil”.

Na reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro, dialogamos sobre um pacote de medidas que será apresentado por ele, para que o nosso país volte a crescer. Falamos também da necessidade de mudar a forma de fazer política no Brasil. #DeputadaDanielaDoWaguinho pic.twitter.com/rf9lTKi0Wl — Daniela do Waguinho (@DanielaWaguinho) December 5, 2018

Registrada na Justiça Eleitoral como Daniela do Waguinho, em referência ao seu marido e prefeito de Belford Roxo, a parlamentar do União Brasil foi a deputada federal mais votada no Rio de Janeiro. Ela conquistou 213.706 votos no último pleito.

Waguinho foi um dos responsáveis por organizar, durante a campanha de Lula, uma visita do petista à Baixada Fluminense, mas demorou a declarar apoio explícito ao presidente eleito. Poucos dias antes de receber Lula em seu município, Waguinho se juntou ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, e uma comitiva carioca para visitar Lula em um dos hotéis em que o PT articulou a campanha em São Paulo. Mesmo no ambiente lulista, ele resistiu em admitir à imprensa que iria apoiar o futuro presidente.