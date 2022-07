Ministra de Bolsonaro nega pedido de anistia de deputado do PSOL

Cristiane Britto, ministra que sucedeu Damares Alves na pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos negou nesta sexta um pedido de anistia protocolado pelo deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), que foi preso e torturado pela ditadura militar brasileira (1964-1985).

Ela está à frente do ministério desde que Damares se desvinculou do governo para disputar as eleições. Cabe à Pasta formalizar as decisões tomadas pelo Conselho da Comissão de a Anistia. Em abril, o órgão negou o pedido do deputado. Naquele mês, Jair Bolsonaro, que é um apoiador da ditadura militar, ironizou a negativa e disse que o deputado “gosta de uma grana”.