Ministério e associação de portos privados assinam acordo de cooperação

O Ministério de Portos e Aeroportos e a Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) vão assinar na próxima quinta um acordo de cooperação técnica para elaborar estudos e relatórios técnicos sobre melhores práticas e inovações sustentáveis, compartilhar dados e participar de reuniões técnicas destinados ao desenvolvimento da sustentabilidade no setor.

O documento será assinado durante o 11º Encontro ATP, cujo tema será “Transição Energética no Transporte Marítimo – Ameaças e oportunidades para os Terminais Portuários Brasileiros”. A secretária-executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, vai ser a principal palestrante do evento. Agentes nacionais e internacionais vão discutir temas como combustíveis marítimos renováveis e outras iniciativas para a descarbonização.

A ATP tem como associadas grandes empresas do setor portuário privado, como Vale, Cargill, Suzano, Porto do Açu e Portonave. O acordo de cooperação com o ministério terá validade de dois anos.

Atualmente, o transporte marítimo é responsável por 3% das emissões globais de gases do efeito estufa em todo o mundo. A Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês) fixou como meta zerar as emissões líquidas até 2050. Como um dos Estados-membros da organização, o Brasil terá que ajustar suas operações para alcançar esse objetivo.